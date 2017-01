Vídeo: Preso comemora morte de rival em vídeo feito na Máxima

Em Mato Grosso do Sul a guerra de facções não é uma novidade, vide as várias mortes que acontecem dentro de presídios e em especial na região de fronteira. Dessa vez, tal qual o exemplo de Manaus, porém em menores proporções, os detentos também comemoraram a morte de um “rival” em vídeo em que ele aparece pendurado por uma corda.

O preso é Makanaky Nobre dos Santos Nascimento, que foi para o Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande no dia 16 de dezembro último, oriundo de outroa institução penal. Ele respondia por tráfico de drogas e seu corpo foi encontrado , no saguão superior do pavilhão 2, ala B. O homem estava enforcado com uma corda artesanal, chamada de Tereza, que estava presa à janela de um banheiro.

No vídeo, onde o suposto rival não aparece, as palavras são de comemorar. “Vergonha aí oh, CVZão, pendurado,esse pilantra do c***. Oh que bonitinho que ele ta. Vai bocó, vai segurando “, comemora um preso enquanto filma. O vídeo chegou à reportagem de forma anônima e mostrou que a guerra de facções que fazem parte dos presídios também é realidade em Mato Grosso do Sul.

A alusão a "CV" é em relação a facção criminosa Comando Vermelho que é oriunda do Rio de Janeiro tendo como principal nome o narcotraficante Fernandinho Beira Mar, que já esteve preso em Mato Grosso do Sul em uma ação que gerou polêmica na época. Já o PCC é o Primeiro Comando da Capital, facção criminosa oriunda dos presídios de São Paulo que tem como principal expoente Marcos Camacho, o Marcola

A reportagem buscou mais informações sobre o registro de ocorrência no sistema, porém não foi encontrado.

Guerra em Manaus chocou o mundo

Em Manaus, pelo menos 56 presos foram mortos nas guerras de facções. E as cenas foram filmadas pelos próprios detentos que distribuíram em aplicativos de mensagens. Nos vídeos divulgados pela internet os presos comemoram a morte dos rivais que foram decapitados e tiveram os corpos esquartejados numa cena que beira a barbárie.