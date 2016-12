Vídeo: PRF que matou empresário foi ouvido pela polícia

O policial rodoviário federal Ricardo Hyun Su Moon que atirou no empresário Adriano Correia do Nascimento, de 33 anos, prestou depoimento na tarde deste sábado (31), na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) foi encaminhado para uma cela na Polícia Civil, no Garras. As informações do caso são do delegado João Eduardo Davanço.

Até o momento apenas o PRF e os policiais civis que atenderam a ocorrência foram ouvidos. Segundo o delegado as duas testemunhas, um adolescente de 17 anos que foi atingido na perna e um homem de 48 anos, que estavam no carro serão ouvidas quando receberem alta do Hospital.

De acordo com a investigação o PRF a caminho do trabalho. “O policial estava na avenida Erneto Geisel, quando a Hilux branca passou na frente dele, quase batendo no carro. O PRF desviou e em seguida a caminhonete quase bateu de novo. O policial erificou que poderia haver um sinal de embriagues e resolveu realizar uma abordagem”, explicou Davanço.

Segundo as informações coletadas pela Polícia, o PRF desceu do carro e se identificou como policial. “Os indivíduos não acataram as ordens dele e partiram pra cima com a caminhonete e então ele efetuou os disparos que atingiu a vítima falta e o adolescente”, relatou o delegado.

Questionado sobre informações que o PRF agiu em legitima defesa com sete tiros o delegado explicou que é necessário uma apuração mais aprofundada. “Legitima defesa é quando atuando nos meios a sua disposição você vai repelir uma injusta agressão atual eminente, usando moderadamente dos meios. Então a quantidade de disparos precisa ser verificada junto com toda a dinâmica do fato. Tudo vai depender de como foi”, afirma.

Confira um trecho da entrevista do delegado responsável pelo caso: