Na manhã desta quinta-feira (30), os primeiros ônibus que vão substituir a frota de veículos antigos de 2006 e 2007 começaram a circular em Campo Grande. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, um blog sobre transporte público na Capital registrou a movimentação dos ônibus nos terminais e mostrou um dos novos ônibus na linha Paulo Coelho Machado chegando ao terminal Guaicurus.

“Eles começam a circular hoje e quem ganha é a população”, ressalta o usuário que registrou a nova frota. O primeiro lote está em Campo Grande desde 19 de março e aguardava liberação para circular. A remessa é composta por 23 ônibus de um total de 91 segundo o blog.

Os novos ônibus contam um novo layout, a pintura adotada pela nova gestão da Prefeitura não tem a imagem do ipê, flor símbolo da cidade. A nova pintura é simples e virá em duas combinações, as mesmas da antiga: branca/azul para as alimentadoras e branca/vermelha para troncais e convencionais.

O Consorcio Guaicurus afirmou que poucos ônibus começaram a circular hoje e só vai se pronunciar quando toda a frota estiver circulando.

Confira o vídeo: