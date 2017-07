Video: promotor que desacatou PM em MT chega na Capital sedado

O promotor de justiça, Fábio Camilo da Silva, envolvido em confusões no Estado do Mato Grosso, desembarca no Aeroporto Internacional de Campo Grande na tarde dessa quinta-feira (6). Ele estava internado na ala psiquiátrica de um hospital de Sinop (MT) e volta à Capital sedado e será transportado em uma ambulância para clinica Carandá

De acordo com as informações do site de notícias Folha Max, o promotor foi internado no Hospital Regional de Sinop, depois de agredir um policial militar, ameaçar hóspedes de um hotel e quebrar a porta de uma emissora de TV de Guarantã do Norte.

Conforme os registros da polícia, funcionários do hospital acionaram os policiais na madrugada da última segunda-feira (2) para conter Camilo que estava muito nervoso. Ao chegar ao hospital os militares viram o promotor agressivo, com palavras e sentidos confusos.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, Fábio estava sob efeito de sedativos para conter o seu nervosismo e agressividade. Mesmo assim, por volta das 2h da manhã de segunda, o promotor teria cortado e soltada suas amarras que o mantinha preso em sua maca.

Os policiais disseram que foi necessário uso de força moderada para imobilizar as pernas e os braços do promotor, em seguida o homem teve que ser algemado. A medida serviu para aplicação do sedativo e dos medicamentos intravenais

A Fúria no MT

A Polícia Militar registrou no sábado (1º) três boletins de ocorrência contra o promotor por abuso de autoridade, desacato, lesão corporal e ameaça durante a abordagem feita por policiais em frente ao um posto de combustíveis na BR – 163, em Terra Nova do Norte. Segundo a PM, ele não foi preso porque tem prerrogativa de função.

No dia seguinte, ainda de acordo com informações policiais, mais duas ocorrências foram registradas contra o promotor. Dessa vez, Fábio ameaçou um hóspede em um hotel, além de quebrar a porta de uma emissora de TV de Guarantã do Norte. Em vídeo feito na delegacia, mostra o promotor jogando água nos pés e depois “benzendo” o local.

O Ministério Público Estadual emitiu uma nota e lamentou a situação e que todas as providências serão tomadas em relação ao comportamento do promotor. Camilo foi afastado da comarca de Guarantã.

Conforme as informações do site mato-grossense, o promotor tentou carreira de magistrado em Mato Grosso do Sul no ano de 2012, mesmo passando nas primeiras fases do concurso ele não foi aceito, pois foi constatado que ele tinha antecedentes criminais e não poderia ser juiz. Fábio Camilo trabalhou no Ministério Público de Mato Grosso do Sul.

Veja o vídeo da abordagem dos policiais: