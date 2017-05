Vídeo: Puccinelli deixa Agepen com tornozeleira

Depois de ficar quase meia hora no Patronato Penitenciário de Campo Grande, o ex-governador de Mato Grosso do Sul André Puccinelli (PMDB) deixou o local com tornozeleira eletrônica. A Justiça determinou o monitoramento eletrônico do ex-governador.

Puccinelli seguiu para a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) depois de prestar depoimento na sede da Polícia Federal (PF) para a quarta fase da Operação Lama Asfáltiva.

Ao chegar na Agepen, Puccinelli declarou que é a favor da investigação e vai colocar a tornozeleira “pra ver como é”, disse.

Assista ao vídeo: