Vídeo: radar ‘escondido’ em carro com placas do PR revolta motorista em MS

Um vídeo divulgado por um motorista indignado tem sido amplamente compartilhado nas redes sociais. No vídeo o homem, que não foi identificado, mostra um radar de velocidade ‘escondido’ em um carro com placas do Paraná. O veículo estaria estacionado no acostamento de uma rodovia de Mato Grosso do Sul que não foi identificada.

Provavelmente usando o celular, o motorista desce de seu carro, atravessa a rodovia e faz imagens do radar que está escondido dentro do veículo. “Olha a sacanagem aqui, isso aqui se chama sacanagem. O cara fala que é radar móvel, mas é radar fixo. [...] Isso aqui é a maior sacanagem, maior ladroagem que existe no estado de Mato Grosso do Sul”, diz o motorista.

No vídeo, o motorista também mostra destaca que a placa do veículo é da cidade de Pinhais, no Paraná. Ao indagar o provável funcionário que estaria responsável pelo veículo, e consequentemente pelo radar, sobre o tipo de radar no veículo ele enrola, mas acaba dizendo que do tipo fixo. “É radar estático”, diz o funcionário.

“É radar estático, mas vem na multa pra mim radar móvel, vem radar móvel pra mim”, diz o motorista após a resposta do funcionário e acrescenta ainda que a prática é ilegal. O motorista encerra a gravação ressaltando que as imagens serão encaminhadas para o Detran-MS e ‘apelida’ a ação de ‘radar roubalheira’.

Não foi possível estabelecer contato com a assessoria de comunicação do Governo do Estado devido ao período de carnaval.

Veja o vídeo: