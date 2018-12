Depois de registrar dois boletins de ocorrência contra seu vizinho, o repórter da TV Gazeta Rodrigo Maia, se envolveu em uma briga no condomínio onde mora. Na entrevista ele disse que já vinha recebendo ameaças de Nildo Ferreira, 69 anos.

Rodrigo informou que Nildo o estaria ameaçando através de cartas, e que um dos boletins, teria sido registrado após o homem mostrar uma faca para ele.

O jornalista mora de frente com Nildo, e que a aproximadamente um ano, vem sofrendo com as ameaças. Rodrigo relatou que recebeu várias cartas do idoso que reclama de barulho de marteladas na parede.

No dia da briga, o reportér reconheceu que perdeu o controle, e que não conseguiu se segurar diante das ameaças e xingamentos. Ele ainda revelou que, após a briga desta terça (18), começou a receber novas ameaças. Nesta quinta (20), acabou encontrando a palavra ‘morte’ e o ‘desenho de uma cruz’, na porta do seu apartamento.

O caso foi registrado na Delegacia Regional de Vitória como lesão corporal. Nildo já foi ouvido na Delegacia de Proteção ao Idoso. O repórter Rodrigo Maia e a síndica foram até a delegacia prestar depoimento nesta sexta-feira (21).

A briga

As câmeras de segurança do edifício inicialmente mostram Rodrigo no elevador. Em seguida entra a síndica do prédio e, quando o elevador para na garagem, entra Nildo. É quando começa a discussão entre Rodrigo e Nildo. O repórter começa a fazer um vídeo com o celular.

No vídeo, o homem de camisa azul tenta empurrar e chutar o repórter. Rodrigo Maia coloca o celular no chão e parte para cima do homem. A briga entre os dois começa no elevador e continua na garagem. Os dois caem no chão e Nildo fica deitado. Rodrigo, ajoelhado, dá vários socos. Depois, com o idoso já caído, Rodrigo o arrasta pela camisa e volta a agredi-lo.

Nota Rede Gazeta

A Rede Gazeta decidiu afastar de suas funções o repórter Rodrigo Maia, que se envolveu numa briga no condomínio onde mora, em Vitória. As agressões foram filmadas pelas câmeras de segurança do prédio. A Rede Gazeta repudia qualquer tipo de violência. E tão logo tomou conhecimento dos fatos decidiu, imediatamente, pelo afastamento do repórter até apuração completa do ocorrido.