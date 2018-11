Neste final de semana aproximadamente cerca de 120 turistas tiveram seu passeio cancelado em Jardim e Bonito, pois o Rio da Prata que é conhecido pelas suas águas cristalinas, mudou de cor e ficou enlameado depois de uma forte chuva na região.

De acordo com Diego Scherer Luciano que é proprietário de um camping e balneário e registrou imagens do estrago causado pela lama choveu cerca de 80 mm em duas horas, e esta foi a segunda vez que a água mudou de cor, mesmo em 21 anos da atração turística. “Este rio sempre encheu, mas não sujava. Verificamos esta lama ontem na hora de abrir, a primeira vez que aconteceu foi no começo do ano, mas não chegou a ficar desse jeito, ficou turvo mas não enlameado desta forma”, diz. O proprietário informou que o rio já começou a limpar neste domingo (19), mas leva mais ou menos um prazo de uma semana.

Depois da chuva, a correnteza do rio ficou intensa e o balneário teve que ser interditado. A situação preocupa o empresário, que pensa em procurar o Ministério Público para resolver o problema. “O volume do rio até sobe mais do que foi neste fim de semana, mas nunca suja deste jeito. Às vezes mesmo com o rio cheio é possível os turistas aproveitarem, e geralmente a água fica verde escuro ou acizentada, mas nunca ficou tão barrenta assim”, explica.

A imagens publicadas na página do balneário mostram lavouras próximas ao ‘lamaçal’, o que causou indignação de moradores e turistas. “O que está acontecendo é o que sempre aconteceu no MS e em todo o Brasil: o desmatamento acima da natureza”, publicou um dos usuários da rede social. Diego afirma que não sabe apontar a causa do problema, mas deve recorrer às autoridades.

Para registrar o estrago no rio, Diego pediu para que um amigo fizesse imagens com o drone para mostrar de onde vem toda a lama. O vídeo registrou a estrada do Curé, entre Bonito e Porto Murtinho.

Confira: