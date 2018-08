A rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo, foi interditada na manhã desta sexta-feira (3), após uma carreta bater na marquise da praça do pedágio. O veículo estava transportando uma retroescavadeira e o impacto fez com que parte das estruturas despencassem, bloqueando as faixas de cobrança automática da direita. Apesar do acidente, ninguém saiu ferido.

De acordo com a Veja São Paulo, servidores da empresa concentraram todos os trabalhos para liberação da praça de pedágio, para evitar que mais acidentes acontecessem. Uma equipe da Polícia Rodoviária e os painéis de alerta da estrada passaram a informar os condutores sobre o ocorrido. Os motoristas tiveram que pegar uma rota alternativa para continuar a viagem.

Conforme as informações do site de notícias, os usuários que seguiam para a capital paulista viram o acidente. A carreta estava com “excesso de altura” ao passar pelo pedágio, motivo que pode ter causado o desabamento das estruturas.

Veja o vídeo

Rodovia é interditada após carreta derrubar marquise da praça de pedágio from Jd1 Notícias on Vimeo.