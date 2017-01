Vídeo: salas e corredores do Hospital Regional ficam alagados durante chuva forte

Um paciente do Hospital Regional registrou várias goteiras que mais pareciam cachoeiras no interior do hospital durante a forte chuva que caiu na tarde desta quinta-feira (19) na Capital. Na imagens é possível ver a grande quantidade de água que do teto de uma sala e de um corredor.

Panos foram colocados no chão para conter a água e alguns baldes, mas nada foi suficiente para conter a água da chuva que alagou o local. O registro foi feito em uma parte do hospital, mas segundo testemunhas em outros locais foi possível ver cenas semelhantes.

Veja o vídeo.