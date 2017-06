Vídeo: Sem porta, carro é flagrado transitando em Avenida da Capital

O vídeo de um carro que foi flagrado transitando sem a porta do motorista na Avenida Manuel da Costa Lima, em Campo Grande viralizou na internet. A cena incomum chamou atenção e causou burburinho.

Nas redes sociais o vídeo teve mais de 60 compartilhamentos, mais de 500 curtidas e mais de 120 comentários. Nos comentários as pessoas destacam que essas situações inusitadas “só acontecem em Campo Grande”.

No vídeo que já teve mais de 12 mil visualizações é possível ver que o condutor, apesar de transitar sem a porta em uma Avenida, está usando cinto de segurança. Nas redes sociais, as pessoas ainda comentam que “pelo menos ele está de cinto”.

Outros internautas ainda brincam com o clima quente de Campo Grande e que a situação é “mais prática”, já que com o carro sem porta não é necessário nem ar condicionado.

Apesar de engraçada, o tenente coronel e assessor militar do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), Franco Alan Amorim lembra que a situação é perigosa. “Conduzir o veículos sem uma porta compromete a segurança do condutor e dos demais passageiros”, relata.

Franco ainda explica que de acordo com o art. 230 do Código de Trânsito Brasileiro, conduzir veículo em mau estado de conservação é infração grave, sob pena de multa. Além do carro ser recolhido ao pátio do Detran até o problema ser resolvido.

Confira o vídeo: