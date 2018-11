Foi sepultado na tarde desta segunda-feira (12), o peão de rodeio Edson Oliveira de Souza, que morreu após ser pisoteado por um touro. Edson foi sepultado na cidade de Iguatemi, interior de Mato Grosso do Sul.

A vítima montava um touro, na 19° Festa do Peão de Boiadeiro, quando o animal saiu pulando e ele acabou caindo no chão, e a pata traseira acabou atingindo o tórax do peão. Edson ainda se levantou, mais passou mal e foi atendido pela equipe médica que fazia o atendimento no local do evento.

Os socorristas tentaram reanimar a vítima, que foi encaminhada para o pronto-socorro da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo.

Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra o momento em que o peão Edson Oliveira de Souza, 28 anos, é atingido no tórax após cair do touro (veja o vídeo abaixo).