Vídeo: Sinpol convoca policiais de MS para greve e alerta para fechamento de delegacias

O presidente do Sinpol (Sindicato dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul), Giancarlo Miranda divulgou um vídeo nesta quarta-feira (26) convocando todos os policiai civis de Mato Grosso do Sul para greve na próxima sexta-feira (28) atendendo a uma convocação da Cobrapol (Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis).

“A Reforma da Previdência (PEC 287) é extremamente prejudicial, pois retira o direito da aposentadoria do povo brasileiro. Convocamos os policiais civis e toda a sociedade a apoiar a manifestação indo também para as ruas mostrando sua insatisfação contra esse nefasto projeto”, declarou.

Giancarlo ressalta que a convocação se estende também aos policiais aposentados. No interior do Estado, de acordo com o presidente do Sinpol, os policiais se ereunirão na frente de suas delegacias já na Capital, a concentração será n frente da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

O sindicalista afirma que as ações não têm o objetivo de prejudicar a população, mas de mostrar a indignação ao governo federal e congresso nacional pelo encaminhamento da PEC 287. Somente os casos mais graves serão atendidos durante a greve geral. “Casos como flagrantes e homicídios serão priorizados. Também as ocorrências que envolva mulher, crianças e idosos”, afirmou.

Conforme Giancarlo existem na Capital 22 delegacias e todas estarão fechadas, atendendo com o efetivo mínimo que é de 30% conforme a lei. “Os policiais não faltarão ao trabalho, alguns estarão nas delegacias para as urgências. E alguns seguirão para a Depac (do centro e fazer parte da manifestação”, acrescentou.

