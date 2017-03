Vídeo: sob efeito de drogas, adolescente ameaça policial e Batalhão de Choque é acionado

Um vídeo postado na tarde desta segunda-feira (20) na página do batalhão de Choque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul no Facebook tem ganhado repercussão. O vídeo mostra um adolescente sob efeito de drogas ameaçando um policial militar, mas as circunstâncias mudam com a chegada da viatura do Batalhão. O fato aconteceu ano passado, mas o vídeo já tem mais de 200 compartilhamentos.

Não há informações precisas da data do ocorrido, mas acordo com a assessoria de comunicação do Batalhão de Choque as imagens foram feitas no ano passado no Bairro Pioneiro na Capital. Ainda de acordo com a assessoria, o adolescente estaria consumindo drogas em um condomínio da região e ao ser advertido pelo policial militar começou a apresentar comportamento agressivo.

Pelas imagens é possível ver ele gritando e xingando o policial enquanto outro jovem tanta contê-lo. O policial, que permaneceu calmo, acionou o Batalhão de Choque que ao chegar abordou os dois jovens. Eles foram encaminhados para a delegacia e liberados após prestar esclarecimento.

Veja o vídeo: