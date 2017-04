Vídeo: Sucuri de 3 metros é vista passeando pelo Porto Geral

Uma sucuri e aproximadamente 3 metros foi encontrada nesta terça-feira (4), passeando tranquilamente pela calçada do Porto Geral, em Corumbá. Equipes da Guarda Municipal foram acionadas, que fizeram imagens do réptil e a segurança do local, localizada em frente ao Centro de Convenções do Pantanal, na Orla Portuária.

A equipe isolou a área e acionou o Corpo de Bombeiros para realizar a captura da sucuri, porém, no momento em que a corporação trabalhava, a cobra se irritou, e retornou ao lago que fica a poucos metros do local.

Segundo o site Diário Corumbaense, no vídeo gravado por um dos policiais, ele comenta sobre a peculiaridade de se trabalhar na região pantaneira. “Tirando ‘servicinho’ e a gente se depara com uma situação dessas. Só aqui no Pantanal mesmo”, diz o agente.

Veja o vídeo abaixo