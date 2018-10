Uma moradora que passava pelo local, ajudou no parto enquanto a mãe aguardava socorro do Samu

Na manhã deste sábado (6) o motorista do aplicativo Uber, Evandro Gonzáles, 43 anos, foi acionado para realizar uma corrida, no bairro Noroeste, em Campo Grande, sem saber que, além da viajem, ele passaria por momentos de aflição, mas que tudo terminaria em grande alegria.

É que a família que solicitou a viagem estava com uma mulher, Bruna da Silva, que estava em trabalho de parto. No caminho, a criança já estava nascendo, foi quando Evandro parou o carro e gritou, no meio da rua pedindo socorro.

Uma moradora, que passava pelo local, foi logo ajudar no parto, que foi realizado dentro do carro, enquanto era aguardado o socorro do Samu. Bruna deu a luz a um menino, que deu o nome de Richard. Em seguida, os socorristas do Samu chegaram para concluir o procedimento.

Emocionado, Evandro contou ao JD1 Notícias como aconteceu a situação e a alegria de ter presenciado esse lindo momento dentro de seu próprio veículo.

“Eu estava em um dia normal de trabalho, ai a cunhada da mãe chamou o Uber. Ai eu cheguei lá, a mãe do bebê entrou no carro com muita dificuldade, junto com o marido dela e a cunhada. Quando eu andei 1 km, ela gritava muito, o marido desesperado e eu estava super preocupado, não sabia o que fazer. Foi quando eu parei o carro na frente de uma vizinhança e sai gritando pedindo socorro. Milagrosamente, uma vizinha que mora na frente, ajudou fazer o parto. O Samu chegou super rápido. A criança nasceu 08h15. Por mais que foi um momento de angústia, eu estou muito feliz de ter presenciado esse momento no meu carro”, disse.

A mãe e o bebê foram encaminhados pelo Samu para a maternidade Cândido Mariano. O pai da criança, Willian Feliciano e sua irmã, Eliane de Lima Alves, também estavam presentes no momento. Foi Eliane que chamou o Uber.

Confira o momento do parto: