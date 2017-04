Vídeo: tarado é flagrado olhando debaixo da saia de jovem em atacadista

Homem ficouconhecido como "Tarado do Atacadão"

Um homem, que não foi identificado, foi flagrado por câmeras de segurança de um atacadista olhando debaixo da saia de uma adolescente. O fato aconteceu no Atacadão da cidade de Porto Alegre.

No vídeo, que segundo informações foi gravado por um segurança do local, é possível ver que o homem, ao lado de um carrinho de compras, olha em volta certificando-se de que ninguém irá ver o que fará em seguida. Ele então se abaixa e olha debaixo da saia da adolescente que está logo a sua frente.

Ao se levantar, ele ainda tenta disfarçar mexendo em alguns produtos próximos a ele. O fato aconteceu na tarde do último dia 25 de março no Atacadão da cidade de Porto Alegre. O homem que ficou conhecido nas redes sociais como o “Tarado do Atacadão”.

Veja o vídeo: