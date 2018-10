Policiais chegaram e começaram a retirada os pneus e galhos que estavam impedindo a via

A manifestação dos sem-terra no quilômetro 466 da BR-163 em Campo Grande, no viaduto que da acesso ao macroanel rodoviário na saída para São Paulo, onde os manifestantes haviam bloqueado toda a pista no início da ação que eles denominaram “dia de luta”, transcorria pacificamente até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF), quando houve um principio de tumulto.

Os policiais chegaram e foram retirando os pneus e galhos que estavam interditando a via, quando os manifestantes interviram e não deixaram que o material fosse retirado. Após uma conversa, os sem-terra acabaram deixando parte da pista livre, permitindo que um lado transitasse normalmente e o outro ficava parado por cerca de dez minutos. Esse processo durou aproximadamente 2h30.

Mesmo com o procedimento adotado pelos manifestantes um acidente aconteceu minutos antes do encerramento da manifestação. O motorista Jonas Camargo Machado, 36 anos, relatou que estava trafegando normalmente na BR-163, quando a carreta que estava a sua frente à cerca de 50 quilômetros de velocidade, acabou freando bruscamente, e ele não teve o tempo de reação e acabou batendo seu veículo.

Jonas ainda reclamou da falta de sinalização, "pois no caminho não tinha nenhuma "marcação" da empresa que toma conta da BR-163 acerca da manifestação à frente".

Confira no vídeo o momento em que a PRF chega tirando os pneus que estavam interditando a BR-163 e causando tumulto com os manifestantes: