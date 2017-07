Vídeo: Veja momento em que policial toma câmera de jornalista antes da detenção

As imagens da câmera do jornalista Mauro Silva, de 33 anos, que foi detido a força na última segunda-feira (24) enquanto trabalhava, mostram o momento em que o policial se aproxima e de forma bruta "toma" o equipamento dizendo que o repórter seria testemunha.

O policial se aproxima impondo que o jornalista vá a delegacia. “O senhor vai como testemunha também. É, o senhor vai, vai como testemunha (sic)”, determinou o policial.

No boletim de ocorrência, o polícia afirma que o repórter não se identificou. “este cidadão nos informou que era jornalista. Que em nenhum momento o citado jornalista mostrou qualquer tipo de identificação funcional”. Porém no vídeo é possível ouvir o jornalista se identificando enquanto o policial impede a gravação.

Segundo relato do jornalista, o policial militar, de forma bruta, o pegou pelo braço e colocou dentro da viatura. “Ele continuou me puxando pelo braço com força e foi tomando minhas coisas”, relata.

No registro, o policial ainda justifica que o jornalista seria testemunha, pois registrou o momento. “foi quando vi uma pessoa filmando, a qual foi convidada a acompanhar os milicianos até esta Depac Piratininga, na condição de testemunha, haja vista, que tinha o conteúdo filmado”.

Confira o vídeo na íntegra: