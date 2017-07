Vídeo: veja o apresentador que faz sucesso em Alagoas

Com danças, trejeitos e fã de Lady Gaga, ele diz para gays saírem do armário

O apresentador do programa Plantão Alagoas, Sikeira Junior, tem feito sucesso por seu comportamento polêmico. Em seu programa, costuma falar para "gays saírem do armário".

Seu programa é líder em audiência na TV Ponta Verde, afiliada do SBT em Maceió.

“Saia do armário, se entregue, tire essa Lady Gaga que tem dentro de você”, diz o apresentador ao som Bad Romance de Lady Gaga.

Sikeira diz em vários vídeos na internet que é fã da cantora. Quando o sonoplasta troca a música por Bang, de Anitta, o apresentador diz que não é muito fã da cantora e prefere Gaga.

Cheio de trejeitos, Sikeira brinca que quando a música toca vai dando uma 'coceira no caneco’, conforme mostra o vídeo abaixo.

O apresentador fez muito sucesso quando retornou ao programa em 2016, logo após ter sido afastado para se recuperar de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

A repercussão do vídeo foi tão grande que ele foi convidado para ser entrevistado no programa do SBT, The Noite com Danilo Gentili.