Vídeo: viaturas fizeram o cortejo de bombeiro morto em acidente

Viaturas do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, município a 329 quilômetros de Campo Grande, fizeram na tarde de terça-feira (6) o cortejo do corpo do sargento Luís Antônio Souza, de 44 anos, que morreu na manhã de segunda-feira em um acidente na BR-262, próximo a Ribas do Rio Pardo.

O corpo do sargento pertencia ao 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar de Três Lagoas e foi velado durante a madrugada próximo ao Cemitério Municipal, onde foi enterrado. O militar fazia parte da Corporação três-lagoense há 20 anos.

O acidente

O carro que Luís Antônio Souza conduzia bateu de frente com uma camionete na BR-262 próximo a Ribas do Rio Pardo. Souza ainda foi resgatado com vida até a Santa Casa de Campo Grande. O helicóptero da Sejusp (Secretaria de Segurança Pública do Estado) foi usado no transporte da vítima até o hospital. O sargento passou por cirurgia, mas morreu logo depois devido a uma parada cardiorrespiratória.