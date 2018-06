Vídeo: Durante ronda, policial desvia de buraco e sofre acidente no São Conrado

Um policial militar sofreu acidente na tarde desta terça-feira (19), após desviar de um buraco durante ronda na avenida Praia Grande, no bairro São Conrado.

O motorista de aplicativo, Carlos Henrique Brianezi, 30 anos, passava pelo local na hora do acidente e registrou o momento em que o militar era socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros.

No vídeo é possível ver uma distancia significativa do buraco para o local onde o militar foi lançado. A motocicleta do patrulhamento motorizado ficou sobre um poste de luz, a informação é que o poste caiu na noite de ontem.

A redação entrou em contato com a assessoria da PM para saber a identidade e estado de saúde do servidor, mas até o momento não obteve resposta.

Confira o vídeo: