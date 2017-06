Vídeomonitoramento em Naviraí deve reforçar a segurança na fronteira

A partir desta quinta-feira (9), 10 câmeras de vídeo reforçarão a segurança dos municípios localizados nas regiões de fronteira.

As câmeras de vídeo foram instaladas em pontos estratégicos a fim de coibir, prevenir e identificar autores dos principais crimes que ocorrem na região, como o tráfico de drogas, além de roubos e furtos de veículos.

Para o governador Reinaldo Azambuja, o objetivo é monitorar a área de fluxo intenso na fronteira. “Vamos combater o contrabando de drogas, roubos, furtos, assassinatos, além de colaborar com a recuperação de veículos roubados”, disse.

O secretário de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, destacou a capacidade do videomonitoramento em ajudar na investigação de crimes, além de colaborar na segurança preventiva realizada pelas polícias. “São 10 câmeras que ajudam as forças de segurança nas intervenções preventivas e repressivas realizadas em uma extensa área”, afirmou.

O Sistema de Videomonitoramento em vias públicas foi implantado em oito municípios de Mato Grosso do Sul que fazem fronteira com o Paraguai e Bolívia: Amambai, Bela Vista, Coronel Sapucaia, Corumbá, Dourados, Mundo Novo, Naviraí e Ponta Porã. Para instalar o videomonitoramento nas cidades foram investidos R$ 3,9 milhões dos governos Federal e Estadual, por meio de convênio com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) do Ministério da Justiça. A implantação das câmeras faz parte da Estratégia Nacional de Segurança Pública (Enafron).

Com esse sistema, o Estado pretende combater a criminalidade, principalmente, no que tange aos crimes de tráfico internacional de drogas, armamento e munição que possuem altos índices de incidência nas regiões de fronteira seca com os países Paraguai e Bolívia.