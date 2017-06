Vídeos mostram Fábio Assunção agredindo pessoas antes de ser detido

O ator causou uma grande confusão em uma cidade do interior de Pernambuco

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o ator Fábio Assunção, 42 anos, agredindo alguns populares no início da manhã deste sábado (24), em Acoverde, interior de Pernambuco.

O ator estava na cidade com a namorada,a atriz Pally Siqueira, que é natural de Arcoverde.

Fábio teria se envolvido em uma briga na festa de São João onde estava com sua namorada. Ele foi encaminhado para um Hospital com ferimentos leves e causou uma confusão com os funcionários e pacientes que estavam lá.

Testemunhas relataram que ele estava muito alterado e causou danos ao Hospital. O vídeo abaixo mostra o momento que ele se altera com as pessoas.

Ao sair da Unidade de Saúde, Assunção se envolveu em outra confusão. Ele chegou a cair ao tentar entrar no carro. Populares vaiaram o ator que chegou a agredir fisicamente um homem.

O ator foi detido e autuado por danos ao patrimônio público, desacato a autoridade, desobediência e resistência à prisão. Ele foi encaminhado para uma delegacia da cidade. Algumas testemunhas também foram encaminhadas para prestar depoimentos.

Outras situações envolvendo o ator

Em abril do ano passado, Fábio Assunção foi detido em uma blitz no Rio quando policiais avaliaram que ele estava embriagado ao volante.

Em 2008, o ator admitiu à Polícia Federal que era dependente químico e passou anos em tratamento, com acompanhamento médico e psicológico.

Protagonista

Fábio é protagonista da série "A fórmula", que estreia em 6 de julho na TV Globo. Em reportagem do jornal Extra, a assessoria da TV Globo informou que o assunto é pessoal.