'Vieram protestar onde devem', diz Salineiro sobre índios na Câmara

O vereador André Salineiro disse durante reunião com lideranças indígenas na qunita-feira (8), que os indígenas foram no lugar “onde devem se manifestar”. "Acredito que a presença do movimento aqui hoje é um ato legítimo e democrático. E parabenizo-os por isso.” Destacou.

Salineiro pediu perdão por ter falado, na terça-feira (6), que “tem que descer o cacete mesmo”, a respeito do protesto realizado por um grupo de índios na BR-163.

“Se a revolta foi em função da minha fala, vieram no lugar certo, vieram protestar pacificamente aqui hoje e não interromperam vias ou rodovias, prejudicando outras pessoas que não têm culpa alguma.” Disse.

Os indígenas aceitaram as desculpas do vereador e pediram ajuda da Casa de Leis para implementar políticas públicas para os povos indígenas, como melhoria do escoamento da produção agrícola, mais postos de trabalho, além de vagas em escolas e faculdades para índios.

O presidente da Casa de Leis, João Rocha, se comprometeu a assinar um termo de cooperação com o Conselho Municipal dos Direitos e Defesa dos Povos Indígenas (CMDDI), para que as causas indígenas sejam tratadas diretamente entre as duas entidades.

“Vamos tomar essa iniciativa que melhorará muito nosso trabalho enquanto legisladores e poderá ser, inclusive, ampliada para a Assembleia Legislativa também", garantiu João Rocha.