Viés de baixa perde força no mercado do boi gordo

O mercado do boi gordo apresenta sinais de equilíbrio entre oferta e demanda. Apesar de ser suficiente para atender a demanda, a oferta está diminuindo e dessa forma a pressão de baixa é menor.

Vale ressaltar, que o escoamento da carne segue lento e mesmo com a queda na oferta de boiadas terminadas as indústrias conseguem trabalhar com estoques ajustados e as escalas de abate estão alongadas.



No Norte do país, o cenário de oferta é diferente, pois devido aos bons níveis de chuvas, as pastagens estão com maior qualidade o que permite a retenção de boiadas. Diante disso a desova de final de safra, diferentemente do restante do país, deve ser adiada na região.