Virada de Ano será abafada e com chuva em Campo Grande

Para quem planeja viajar nesta virada de ano é melhor de preparar, pois grandes áreas de instabilidade permanecem sobre o Brasil nos últimos dias de 2017. A grande disponibilidade de calor e de umidade no ar e a circulação de ventos em diversos níveis da atmosfera facilitam a formação de nuvens carregadas em quase todos os estados brasileiros.

Os temporais ocorrem em todas as Regiões do Brasil nos últimos dias de 2017 e o ano de 2018 também vai começar com muita chuva. Mas em dia de festa de Ano Novo, pode chover de madrugada, de tarde e no começo da noite, mas ninguém quer chuva na hora da virada. Com tantas nuvens carregadas sobre o Brasil, vai ser difícil escapar da chuva no último dia de 2017 e no primeiro dia do ano de 2018.

No dia 31 de dezembro de 2017 tem condições para pancadas de chuva com raios pelo menos durante a tarde e em grande parte da noite em praticamente todo o Brasil. Só não há expectativa de chuva para o centro-sul e leste da Bahia, incluindo todo o litoral, algumas poucas áreas no interior do Ceará, do Rio Grande do Norte e da Paraíba. O risco de chuva diminuiu para o litoral de Santa Catarina.

Virada no litoral e nas capitais do Brasil

No Centro-Oeste do Brasil, a virada de 2017 para 2018 será em uma noite quente e abafada. Não dá para descartar a chance de pancadas de chuva na região de todas as capitais, mas o maior risco de chover é em Campo Grande e em Brasília.

No litoral da Região Sul, as condições para chuva são relativamente altas. O litoral do Paraná deve ter chuva fraca na virada para 2018. No litoral de Santa Catarina e no litoral norte do Rio Grande do Sul, a possibilidade de chuva é baixa para o fim da noite do dia 31 e começo da madrugada do dia 1 de janeiro, mas a chance de chover aumenta no decorrer da madrugada do primeiro dia de 2018.

Nas capitais do Sul a chance de chuva é baixa na virada em Florianópolis. Pode chover fraco na Grande Curitiba e a Grande Porto Alegre pode ter pancadas de chuva com raios. Uma frente fria vai avançar pelo litoral gaúcho entre o dia 31 de dezembro de 2017 e o dia 1 de janeiro de 2018.

No litoral da Região Sudeste, a chance de chover na festa de Ano Novo é de média a alta nas praias da região de Cabo Frio, Búzios e nos Lagos de forma geral (RJ), no litoral norte fluminense e no litoral do Espírito Santo. Apesar da previsão de chuva para parte da tarde e da noite nas praias da cidade do Rio, do litoral sul do Rio de Janeiro (Angra dos Reis, Paraty) e no litoral de São Paulo, o risco de chuva diminui até a hora da passagem para 2018. Não dá para descartar completamente a chance de alguma chuva fraca.

Nas capitais do Sudeste, a festa da virada para 2018 pode ser com chuva fraca em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em Belo Horizonte, pode chover com moderada a forte intensidade e em Vitória, o ano de 2018 pode começar com chuva fraca a moderada.

Na Região Nordeste, a passagem para o ano de 2018 deve ser sem chuva nas praias do litoral da Bahia e de Sergipe. A chance de chuva é baixa para o litoral entre o Maranhão e o norte do Rio Grande do Norte. Mas as praias no litoral leste do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco e de Alagoas podem ter chuva fraca.

Nas capitais do Nordeste pode chover fraco em Natal, João Pessoa, Recife, Maceió e em Teresina. O tempo fica firme na festa da virada em Salvador e Aracaju. A chance de chuva é baixa em Fortaleza e em São Luís.

No litoral do Pará e do Amapá, o risco de pancadas de chuva com raios é alto para noite do Ano Novo. Pode chover na virada para 2018 em todas as capitais da Região Norte.