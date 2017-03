Vítima acusa produtor de eventos da Capital de furto

Fabiano Rodrigues, proprietário da Xaxá Produções e Eventos, foi apontando como autor de furtos ocorridos na sexta-feira (10) em uma sauna localizada próxima ao Rádio Clube, na Capital.

De acordo com o registro policial, a vítima fazia uso da sauna e ao chegar no local onde deixou seu carro, um Chevrolet Cobalt da cor preta, o mesmo não estava no local. A vítima também disse que alguns pertences que havia guardado em um armário do local também sumiram.

Ainda segundo o registro, uma testemunha teria dito para a vítima que viu o empresário Fabiano Rodrigues mexendo no armário da vítima. O local onde os armários estavam e onde o carro foi deixado não possui câmeras de segurança, apenas no clube, segundo a vítima.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro como furto.