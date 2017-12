Vítima de acidente na BR-163 fez ultrapassagem indevida

As câmeras de segurança da CCR/ MS VIAS flagrou o momento da ultrapassagem

O acidente que envolveu três veículos e matou uma pessoa na BR-163, na saída de Campo Grande, na tarde desta segunda-feira (11), foi causado pela própria vítima.

De acordo com o boletim de ocorrência, Maria Amélia Malaquias Miyahira, de 44 anos, bateu de frente com uma carreta durante uma tentativa de ultrapassagem. Câmeras de segurança da CCR/ MS Vias flagraram o momento em que a condutora causou o acidente.

A vítima, que estava em um veículo Honda City seguia sentido Jaguari, Já a carreta, que transportava 50 toneladas de milho seguia no sentido contrário.

Após a batida, o carro da vítima foi projetado para trás e bateu em um veículo Volkswagen Gol conduzido por Vagner Gilberto Alves, 53 anos. Com a segunda batida, o Gol capotou. A condutora do veículo morreu no local, já Vagner foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa pela CCR/ MS VIAS.