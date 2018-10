Marilúcia está em coma induzido no Centro de Terapia Intensiva do hospital

O estado de saúde de Marilúcia Miranda, vítima de atropelamento no último sábado (13), na avenida Afonso Pena é considerado grave. Ela ontinua internada no Centro de Terapia Intensiva da Santa Casa de Campo Grande.

A assessoria do hospital informou nesta quarta-feira (17), que Marilúcia deu entrada com traumatismo craniano e, no mesmo dia do acidente, fez cirurgia na cabeça. Ela está em coma induzido – um estado de coma temporário provocado por uma dose controlada de medicamentos.

Marilúcia foi atropelada no final de semana quando tentava atravessar a avenida Afonso Pena, na região do Shopping Campo Grande.