Vítima de capotamento é encontrada por amigo as margens da MS-345

Um homem de 40 anos, identificado como Oreste Malheiro Vaz, se envolveu em uma acidente na MS-345. Ele perdeu o controle da direção e acabou capotando o carro. O fato aconteceu na manhã desta quarta-feira (20). O acidente ocorreu a 8 km de Aquidauana.

Conforme informações do site O Pantaneiro, a vítima é moradora da Aldeia Limão Verde e voltava para casa quando se envolveu no acidente.

Um amigo da vítima, que passava pela região no momento, viu o carro com as rodas para cima e reconheceu o carro. Imediatamente, ajudou Oreste a sair do veículo e acionou o Corpo de Bombeiros.

Oreste foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com um corte na testa e dores pelo corpo. A vítima foi levada ao Pronto Socorro de Aquidauana.