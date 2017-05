Vítima de depressão, jovem se mata ao se jogar do 13º andar

Um jovem de 19 anos se jogou do 13° andar, na tarde de domingo (7), do prédio onde morava com a família, no Edifício José Dias de Carvalho, na Rua Antônio Maria Coelho, em frente ao Hipermercado Extra, centro de Campo Grande.

Segundo informações da Polícia Civil, o jovem sofria de depressão profunda desde os 11 anos, fazia uso de medicamentos controlados e tinha acompanhamento psiquiátrico até 3 vezes por semana.

O delegado Camilo Kettenhuber Cavalheiro, que atendeu a ocorrência afirmou que o rapaz teria tentado se matar por diversas vezes e que teria se cortado com uma tesoura mês passado e no mesmo dia ele tentou se jogar da janela do seu quarto, mas a mãe conseguiu impedir o filho.

Sobre a suspeita de que o jovem teria se matado por fazer parte do jogo 'Baleia Azul', a polícia descartou a hipótese, no notebook levado pelos investigadores não havia nada a respeito do jogo.

Segundo apurou a polícia, alguns jogos on line teria contribuído, foram encontradas conversas de chats onde ele foi expulso de uma comunidade virtual, o que poderia ter agravado seu estado de abatimento.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.