Vítimas de chacina em MT foram mortas a tiros e facadas; MST fala em tragédia anunciada

Os corpos das nove pessoas mortas na chacina que aconteceu num assentamento na área rural de Colniza --cidade a quase mil quilômetros de Cuiabá, capital de Mato Grosso-- serão necropsiados neste sábado (22), segundo a Secretaria de segurança do Estado. Todas as vítimas são homens e adultos. Eles foram mortos por tiros ou facadas, segundo a Polícia Judiciária Civil do Mato Grosso.

Quatro peritos da Politec (Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso) acompanharam o traslado dos corpos, que aconteceu durante toda a madrugada.Os exames serão feitos em uma área improvisada do cemitério de Colniza. Não há IML (Instituto Médico Legal) na cidade.

Na última quinta-feira (20), indivíduos encapuzados teriam invadido um terreno no distrito de Taquaruçu do Norte e atiraram, matando ao menos nove pessoas. A área onde ocorreu a chacina fica a cerca de 200 quilômetros da área urbana, é de difícil acesso e a telefonia é precária.

Para o transporte dos corpos até Colniza, onde serão feitos os exames, foram utilizados cinco carros da Polícia Militar e um da Polícia Civil, mais cinco caminhonetes, dois barcos e um avião, segundo a secretaria. Os corpos chegaram pouco antes das 10h deste sábado em Colniza.

Segundo a CPT (Comissão Pastoral da Terra), cerca de 100 famílias moram na gleba Taquaruçu do Norte, que há mais de dez anos é cenário de conflitos e violência. Segundo a Pastoral, outros assassinatos e agressões já ocorreram no local.