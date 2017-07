Vítimas de execução seguiam em busca de advogado

Reynan Felipe Alves de Oliveira e Mickon Alves Marques morreram a caminho de escritório de advocacia. Conforme o advogado, Amilton Ferreira de Almeida, as vítimas do crime, que aconteceu na tarde de quinta-feira (27) no Jardim Carioca, estavam indo para seu escritório.

“Nós havíamos conversado por telefone, foi quando eu pedi a eles [Reynan e Mickon] que pegassem um taxi ou um Uber para irem até meu escritório”, afirmou Amilton Ferreira.

Conforme relatado pela tia de uma das vítimas, que estava no local onde os jovens foram executados, eles queriam se apresentar a polícia na manhã de ontem. Felipe e Marques foram até a delegacia da Polícia Civil das Moreninhas, para se entregarem, pois eles estariam envolvidos na morte de um policial aposentado, acontecido no último domingo (24) no Itamaracá – região sul da Capital.

Apavorados

“Então pelo pouco que sei, me parece que os dois estavam envolvido na morte de um policial. Eles estavam com outro advogado, mas por questão de valores, resolveram me contratar. Só tivemos contato por telefone, desse modo não tive como me inteirar da questão deles”, explicou.

“Sei que os garotos estavam apavorados com a situação, mas nenhum deles me disseram quem realmente matou o policial”, acrescentou.

Relembre o caso

Dois homens, ainda não identificados, foram executados e um ficou ferido na tarde desta quinta-feira (27) no cruzamento das ruas Zacarias Mourão com a Vizanto, no Jardim Carioca em Campo Grande.

De acordo com informações preliminares o veículo onde os três homens estavam, um Peugeot 206, era um Uber. Uma moradora da região informou que havia acabado descer do carro e logo após o motorista foi solicitado para uma nova corrida.

Dois homens entraram no veículo e minutos depois homens em uma Hilux preta, moto tornado e em um fox dourado teriam efetuado cerca de 10 disparos contra o Pegeot. Os dois passageiros morreram na hora e o motorista do Uber foi encaminhado para Santa Casa de Campo Grande.

Várias viaturas da Polícia Militar e Civil estão no local. O helicóptero da Polícia Militar está sobrevoado a região para localizar os autores.