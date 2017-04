Vivo entra em colapso e complica usuários na Capital

Operadora enviou equipes as regiões para restabelecer o sinal o mais rápido possível

Falhas em sinais de dados e quedas nas ligações telefônicas da operadora VIVO, deixaram os usuários revoltados nesta terça-feira (4), em Campo Grande. Os problemas afetam principalmente as regiões centrais, e os bairros próximos às saídas de Três Lagoas e Sidrolândia.

Após receber reclamações de usuários sobre os problemas de falta de sinal, o Portal JD1 entrou em contato com a assessoria de imprensa, que relatou estar ciente dos problemas e que há uma falha em um dos equipamentos que atende essas regiões.

Em nota, a companhia ainda disse que assim que soube do problema enviou equipes para as regiões onde houve a queda de sinal para restabelecer os serviços no menor prazo possível, não relatando quando o sinal da operadora retornará ao normal.