Vizinho corta árvore de idoso e vira caso de polícia

Um idoso, de 67 anos, procurou a Delegacia após seu vizinho cortar uma arvore de seu terreno, na manhã de quarta-feira (1º), em Coxim.

De acordo com o registro policial , o idoso contou que por volta das 06 horas o autor entrou em seu terreno, localizado na rua José Antônio, e cortou uma árvore conhecida como “Jenipapo”, com uma motosserra.



Segundo o idoso, a árvore já estava no local há aproximadamente 40 anos. Ele também contou aos policiais que este mesmo vizinho fechou uma rua que dá acesso ao rio Taquari com uma cerca, para a criação de gado.



O caso foi registrado como preservação de direito na Delegacia de Polícia Civil de Coxim.