Vizinho dispara tiros contra cachorro e atinge menina

O descontrole de um vizinho que tentava atirar em um cachorro usando uma arma de "chumbinho" causou ferimentos em uma jovem de 18 anos. Ela foi atingida em um dos pés, ao ver o que estava acontecendo em sua casa na noite desta quinta-feira (26). O crime aconteceu na Vila Gomes e Victória de Souza está na Santa Casa de Campo Grande aguardando cirurgia.

Tudo aconteceu porque o vizinho resolveu atirar no cão de estimação da família. "Era para os meus cachorros. Estou horrorizada com a crueldade do ser humano, meus cachorros estão no meu quintal não fazem mal a ninguém”, afirmou.

Com a parede da casa com duas marcas de tiro, Daniela Rosa, mãe de Victoria, acredita que o tiro foi disparado pelo vizinho com a intenção acertar os dois cachorros da casa.

Tiro também acertou cabeça do cachorro

Um dos cachorros de Daniela estava com um machucado na cabeça, que ela acredita ser resultado de um tiro de chumbinho. “Eu achava que o machucado na cabeça do meu cachorro era por outro motivo, as vezes se machucou brincando com o outro, mas agora sei que não foi isso”.





Daniela contou que há dois meses o vizinho jogou dois rojões no seu quintal. “Há dois meses ele jogou dois rojões no meu quintal para ferir meus cachorros. Na época sai e reclamei com ele e depois disso nunca mais tivemos problema, até ontem”.

A dona dos cachorros relatou que o vizinho nunca reclamou, mas sabia que ele não gostava dos animais.