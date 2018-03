Vizinho encontra idoso morto no quintal

Um vizinho de Adonis Serafim, 73 anos, o encontraram morto na manhã desta sexta-feira (9) nos fundos de um imóvel onde morava na vila Santa Maria, em Coxim.

De acordo com informações do site Coxim Agora, a vítima trabalhava com serviços gerais e morava de favor e sozinho na residência que fica aos fundos de uma oficina mecânica.

O vizinho que encontrou Serafim morto acionou o Corpo de Bombeiros, mas ao chegarem ao local, somente constataram o óbito e acionaram a Polícia Civil.

Amigos de Adonis que estavam no local disseram no ano passado, a vítima sofreu um infarto e foi encaminhado ao Pronto Socorro, mas desde então não havia mais apresentado problemas de saúde.

O caso foi registrado como morte a esclarecer.