Vizinho tenta matar homem a tiros

Na madrugada de quinta-feira (21) uma tentativa de assassinato aconteceu no bairro Cristo Redentor em Anastácio. A vítima, João Carlos da Silva (33), informou à polícia que o que teria motivado o crime era uma rixa entre vizinhos.

De acordo com o boletim de ocorrências os policiais compareceram no endereço da vítima para verificação de uma pessoa ferida por disparo de arma de fogo. No local, os policiais conversaram com a vítima, que contou sobre uma rixa com um vizinho identificado somente como Júlio, que mora a cerca de duas casas depois da vítima, mas na hora do disparo João não viu Júlio no local.

A vítima foi conduzida pelo Corpo de Bombeiros para o Pronto Socorro de Aquidauana para atendimento. João Carlos apresentava um ferimento na região pélvica.

Já na DP a vítima e informou que algumas horas antes de ser atingido pelo tiro, Júlio havia disparado por duas vezes contra seu veículo, enquanto passava pela rua, acertando o veículo na porta lado do motorista e o outro disparo não acertou em nada, e por isso João chamou a polícia, mas Júlio fugiu do local.

A vítima informa que foi atingida por uma arma de calibre 22, arma esta que João afirma ser do segurança Cosme e que ele empresta sua arma de fogo para Júlio.

O caso foi registrado na DP de Anastácio como homicídio simples na forma tentada.