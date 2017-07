Vocalista do Linkin Park é encontrado morto, diz site

O vocalista da banda americana Linkin Park, Chester Bennington, foi encontrado morto em sua casa, na Califórnia, nesta quinta-feira, segundo o site americano TMZ. Fontes ligadas à polícia informaram ao site que ele se enforcou. O músico tinha 41 anos. Bennington deixa a esposa, a modelo Talinda Ann Bentley, com quem havia se casado em 2005, e seis filhos – três deles do casamento com Talinda e outros três de relacionamentos anteriores.

O cantor lutava há anos contra o vício em drogas e álcool. Ele afirmou no passado que já havia considerado cometer suicídio porque havia sofrido abuso sexual de outro homem na infância. O corpo de Bennington foi encontrado por volta das 9h desta quinta-feira. Ainda não se sabe quem o encontrou.

No final de maio, Chester Bennington cantou Allelujah, de Leonard Cohen, no funeral do amigo Chris Cornell, do Soundgarden. Cornell também cometeu suicídio por enforcamento.

Nesta quinta-feira, o Linkin Park lançou um clipe, o vídeo da música Talking to Myself, sobre um amor que chegou ao fim.