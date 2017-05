“Vocês têm sido verdadeiros guerreiros”, diz Marquinhos sobre servidores da Reme

Prefeito participou do lançamento do Programa Educação em Foco na manhã de hoje

Durante o lançamento do “Programa Educação em Foco: Múltiplas Dimensões da Formação Continuada”, o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), destacou a valorização dos servidores da Rede Municipal de Educação. Marquinhos ressaltou ainda que o projeto, além de oferecer a oportunidade aos servidores de ampliar seu conhecimento através das formações, também irá valorizar os formadores, que integram a Rede de Educação do município.

“Vocês têm sido verdadeiros guerreiros, comprometidos com a educação. As administrações passam, mas o legado de uma boa educação é o que fica. Além de prestigiarmos as pratas da casa, vamos mostrar o bom posicionamento de nossas escolas no Ideb”, declarou.

A presidente do Condaem (Conselho de Diretores e Adjuntos da Reme), Maria Lúcia de Fátima de Oliveira, ressaltou que a retomanda das formações continuadas oportunizam a troca de ideias. “É um momento rico de informação e de resgate dessa valorização do profissional que atua em todos os setores da nossa Rede”, afirmou.

A secretária municipal de Educação, Ilza Mateus, explicou que a elaboração do programa ocorreu a partir de pesquisa entre os profissionais da Reme, ressaltando que o documento irá fortalecer e nortear as práticas pedagógicas.

“Nós primamos pelo desenvolvimento de um trabalho que evidenciasse o comprometimento na melhoria do ensino da Rede Municipal. As formações continuadas são a espinha dorsal do nosso trabalho”, destacou a secretária.

Segundo Ilza Mateus , o programa busca atender os desafios educacionais e evidencia o compromisso da gestão em fortalecer o ensino municipal, oferecendo novas perspectivas aos estudantes.

O deputado estadual Felipe Orro, que integra a Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa e participou do lançamento do programa, elogiou a iniciativa e o empenho da equipe em fortalecer a Educação municipal. “Em pouco tempo já podemos perceber que estão dando novos ares ao ensino da nossa Capital. Esses projetos devem servir de modelo para todo o Estado”, ressaltou.

O programa

A superintendente de Gestão das Políticas Educacionais da Reme, Carla Britto, disse que o “Programa Educação em Foco: Múltiplas Dimensões da Formação Continuada” tem a proposta de atender a realidade de cada escola, obtendo mais sucesso nas práticas pedagógicas.

A ideia é de que os profissionais desenvolvam atividades observando a realidade da escola que atuam, promovendo intervenções no currículo estabelecido pela Reme para atender os alunos em suas reais necessidades.

”Temos o objetivo de estabelecer um diálogo integrador com os profissionais da Educação, considerando a escola como um local de ação e o currículo escolar, um espaço de intervenção”, comentou a superintendente.

Carla Britto lembrou que ampliar as formações continuadas a todos os profissionais da Reme vai contribuir com o êxito do ensino municipal, já que todos os servidores, como merendeiras, monitores de alunos, servidores readaptados, secretários escolares e auxiliares estarão integrados.

A professora Vilma Miranda de Brito, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, encerrou o lançamento do programa ministrando palestra que abordou a formação continuada de professores e práticas pedagógicas.