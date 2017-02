Volta às aulas: Sinalização em frente das escolas com maior fluxo de veículos é reforçada

Com o período de volta as aulas se aproximando, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), a sinalização em frente as escolas de maior fluxo de veículos. A medida visa garantir a segurança dos estudantes na entrada e saída das escolas públicas e particulares.

As pinturas das travessias elevadas e faixas de pedestres em frente às escolas com maior fluxo de veículos estão sendo reforçada. Além da sinalização, a equipe de educação para o trânsito preparou um calendário educativo com orientação dos motoristas e estudantes. De acordo com o diretor-presidente da Agetran, Janine de Lima Bruno, muitas escolas possuem as travessias elevadas e estão precisando somente do reforço na pintura da faixa.

“Sabemos que a demanda é muito grande, por isso fizemos um cronograma de serviços para atender os locais com maior fluxo de veículos e com as faixas apagadas. Estes serviços serão estendidos para as escolas estaduais e particulares que necessitarem desses serviços”.

O diretor-presidente da Agetran, Janine de Lima Bruno, cita os serviços que foram executados em frente à Escola Estadual Elvira Mathias Oliveira, localizada no bairro Universitário. “Neste local foram executados serviços de sinalização horizontal e vertical com cinco ‘Devagar Escola’, cinco ‘Aproximação Amarela de 20 metros’ e mais a sinalização de um quebra-mola”, explicou.

Já na Escola Municipal José Dorilêo de Pina, no Jardim Monumento, os serviços de sinalização horizontal e vertical foram: Quatro sinalizações PARE, uma faixa para pedestre, quatro retenções e sinalização em dois quebra-molas.

Outras escolas também também receberam a sinalização de travessia para pedestres: Escola Paulo Freire, Escola Municipal Licurgo de Oliveira Bastos, Escola Municipal Irene Szukala, Escola Municipal Rafaela Abrão, Escola Municipal Nagen Jorge Saad, Escola Municipal Iracema Maria Vicente, e Escola visconde de Cairu, Escola Estadual Nicolau Fragelli, Escola Patronato São Francisco, Colégio Maria Montessori, Escola Municipal Luiz Cavallon, Escola Estadual Arlindo Sampaio Jorge.