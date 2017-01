Voltas às aulas: rede estadual distribui vagas para alunos

Nesta segunda-feira (23) estudantes da Rede Estadual de Ensino puderam consultar a escola que foram designados. Mas segundo nota da Secretaria de Educação (Sed), devido ao aumento expressivo na procura por vagas, algumas designações não saíram para as escolas de preferência.

De acordo com orientação da Secretaria de Educação os pais e responsáveis que não ficaram satisfeitos com os locais, que é possível continuar concorrendo a uma lotação na escola pretendida, por meio de nova chamada, desde que não efetuem matrícula.

Nesta semana, entre 23 e 27 de janeiro, estão sendo realizadas as matrículas do primeiro grupo de estudantes. As vagas que não forem ocupadas, retornam ao sistema para nova designação que será aberta no dia 3 de fevereiro.

Calendário

O ano de 2017 na Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul tem dois calendários letivos. Em Campo Grande, a volta às aulas está marcada para o dia 13 de fevereiro. Já nas cidades do interior, o retorno às escolas é opcional, podendo ser 13 ou 20 do mesmo mês. Nesse caso, as escolas estaduais devem articular com as redes municipais de ensino o retorno das aulas, considerando o transporte escolar de alunos.

Segundo a governadora em exercício Rose Modesto, as cidades do interior têm duas opções de início do ano letivo devido ao transporte escolar, que deve iniciar ao mesmo tempo para alunos do município e do Estado. Rose afirmou que o calendário proposto pela SED foi discutido e aceito pela Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems) e pela Associação dos Municípios do Estado (Assomasul).