Joel Lídio Fatustino, de 43 anos, será homenageado na Câmara Federal em Brasília, por meio do Prêmio Brasil Mais Inclusão, que visa dar reconhecimento a apoiadores de pessoas com deficiência.

Joel é conhecido na capital pelo projeto de inclusão chamado “Amigos do Joel” que orienta e dá assistência técnica a pessoas acidentadas que perderam algum membro (braço ou perna).

Em entrevista ao JD1 Notícias, Joel conta que era motorista e que em janeiro de 2009, estava pilotando uma motocicleta na avenida Cafezais sentido bairro Moreninhas, quando foi atropelado por um carro ficando em estado grave e permanecendo internado na Santa Casa. No dia do acidente, o motorista do carro fugiu e ele foi socorrido a principio por uma enfermeira que passava pelo local.

Ao chegar ao hospital, Joel lembra que a perna esquerda foi amputada rapidamente. Ele ficou internado quatro dias, e meses depois conseguiu uma prótese. Joel conta que com a nova chance passou a refletir sobre como poderia ajudar outros que perderam membros em acidentes.

Um ano depois do ocorrido ele fez um curso de capelania, e passou a ter acesso aos pacientes amputados da Santa Casa. Ele entrava em contato e ia até os pacientes para orientar, motivar e ensinar sobre os caminhos para conseguir próteses e cadeiras de rodas, além de assistência técnica.

Trabalhando no projeto há nove anos, Joel foi reconhecido, com o mesmo prêmio em 2015 e agora em 2018. “Para mim, é um orgulho, não tem preço porque o trabalho que nós fazemos é com humildade e que ajuda as pessoas. Esse ano eu vou para Brasília, pois, em 2015 eu não tive condições para ir” disse o voluntário.

A prefeitura de Campo Grande auxilia o projeto dando espaço para Joel vender produtos em seu carrinho em ações populares promovidas. A Funsat também trabalha com a inclusão fazendo todos os anos o chamado "Dia D" da pessoa com deficiência, para a inserção no mercado de trabalho.

Além do projeto, Joel trabalha também como técnico de futsal para crianças de 4 a 11 anos, no conjunto Cohab. Para doações de cadeiras de rodas, muletas, próteses ou até cestas básicas para auxiliar os assistidos pelo “Amigos do Joel” ligue para 99196-1012.





Pessoas atendidas pelo projeto