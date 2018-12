Cerca de cem voluntários realizam na terça-feira (25) a quinta edição do Natal de Rua. A ação, promovida por voluntários de diferentes casas espíritas de Campo Grande, promove, durante todo o ano, campanhas educativas e ações sociais, encerrando 2018 com a programação no dia de Natal.

Entre os atendimentos previstos estão café da manhã, corte de cabelo e barba, palestra, distribuição de roupas, calçados, kits de higiene e livros, encerrando com o almoço. As atividades serão realizadas na antiga Rodoviária, no Centro de Triagem e Encaminhamento do Migrante (CETREMI) e na Casa de Apoio aos moradores de rua "São Francisco de Assis".

De acordo com o coordenador do Natal de Rua, o professor Cláudio do Carmo, a ação deste será maior que a do ano passado e o grupo está mobilizado para trabalhar e atender os mais necessitados. "É visível o aumento no número de pessoas em situação de rua em nossa capital . O espírito natalino pede mais amor e solidariedade entre os homens. Essa é nossa pequena cota de colaboração nesse sentido: levar um pouco de alegria e carinho aos irmãos que, muitas vezes, tornam-se invisíveis na nossa sociedade estão acostumados com a solidão das ruas", destacou.

A programação tem início às 8h na antiga Rodoviária. Após a reunião dos trabalhadores, o grupo se divide para os demais locais de atendimento.