Voos de Campo Grande para o Paraguai começam na segunda-feira

Nos três primeiros meses, as passagens serão vendidas a preço promocional de US$ 300 doláres

A partir da próxima segunda-feira (18), os sul-mato-grossenses terão mais um voo internacional. A empresa boliviana Amaszonas Línea Aérea passa a operar uma linha direta de Campo Grande para Assunção, que vai conectar o Estado a nove paízes. O anúncio da nova linha foi feito nesta quarta-feira (13), pelos executivos da Amaszonas del Paraguay S.A. Líneas Aéreas, durante o voo de inauguração.

A nova rota que liga Campo Grande à capital paraguaia, com possibilidade de conexão para cidades da Argentina, Bolívia, Canadá, Chile, Espanha, Estados Unidos, Panamá, Paraguai e Uruguai.

O governador Reinaldo Azambuja destacou o papel da rota para o Estado. “Essa rota é extremamente positiva para nós, uma oportunidade para o Mato Grosso do Sul e o Centro-Oeste acessarem, com conexão via Assunção, as Américas do Sul, Central e do Norte, além da Europa. Ganhamos uma opção mais competitiva, mais rápida e com um custo menor”, afirmou.

O avião tem capacidade para 50 passageiros e os voos Campo Grande/Assunção serão realizados três vezes por semana, às segundas, quartas e sextas-feiras. Os voos da cidade brasileira para a paraguaia partem às 12h40 e chegam às 13h45. No trecho contrário, Paraguai/Brasil, as saídas serão às 11h05, com chegadas às 12h10.

“A nova linha vem ao encontro do nosso programa de governo, de investir no turismo, trazendo cada vez mais eventos para a nossa cidade e, ao mesmo tempo, conectando-a com outros países da América do Sul”, declarou o prefeito Marquinhos Trad.

Nos três primeiros meses, as passagens serão vendidas a preço promocional de US$ 300 doláres e os bilhetes já estão à venda no site da Amaszonas.O passageiro que optar sair de viagem pela nova rota vai pagar até 40% mais barato nas passagens, na comparação com voos que saem de São Paulo.

“Esse voo vem para fortalecer esse segmento e a nossa captação de eventos, a gente pode captar não só eventos nacionais, como internacionais também. O vôo direto aproxima Assunção de Campo Grande. Em vez do turista fazer escala em outra cidade, agora ele poderá vir direto”, avaliou a secretaria de Cultura e Turismo, Nilde Brum.