Waldir Ribeiro Acosta é o primeiro “praça” nomeado comandante da PM

Em solenidade presidida pelo governador Reinaldo Azambuja e com a presença do secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, o coronel Waldir Ribeiro Acosta assumiu o Comando-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul na manhã desta quinta-feira (16/02). Entre as diversas funções ocupadas na instituição pelo oficial está a de comandante do Policiamento Metropolitano, onde combateu veemente com mais de 800 operações no ano de 2016.

Coronel Waldir assume o comando em substituição ao coronel Jorge Edgard Judíce Teixeira, que foi para a reserva remunerada da Polícia Militar após um ano à frente do Comando-Geral. Ao deixar o cargo, o ex-comandante em um discurso emocionado lembrou-se de quando entrou na Polícia a 30 anos atrás, da trajetória até galgar o cargo de Comandante Geral. “Saldo a todos de forma igualitária, que tanto me ajudaram na escalada profissional e no desempenho da função, onde a expressão é o sentimento de gratidão e de esperança.”

Agradeceu a todos que estiveram ao seu lado durante o tempo que esteve no comando da PMMS, destacando as conquistas realizadas durante seu comando, período marcado pelo aumento do numero de cursos de formação, promoções, colocando o quadro de efetivo em dia, e deixando o cargo com sentimento de dever cumprido.

Entre os desafios do novo comandante esta a missão de continuar a busca por melhores condições de trabalho, mais valorização para o policial militar, modernização e ampliação de estrutura e, estreitar ainda mais os laços com a comunidade.

O Secretário Barbosa em sua fala lembrou-se dos números positivos alcançados com o coronel Judíce a frente da instituição, onde no cenário de crise coordenou e comandou operações com excelência, trazendo a segurança para população sul-mato-grossense. Com apoio do governo do estado, teve estímulos para trabalhar e desempenhar com extrema dedicação a função de comandante e frisou que a Polícia Militar continuará firme frente aos desafios, com trabalhos ostensivos, ações e operações focadas na redução de todos os crimes, especialmente aqueles cometidos contra a vida e contra o patrimônio.

O governador, Reinaldo Azambuja, lembrou que “segurança publica é dever do Estado e que nenhuma sociedade se sentira segura com uma PM fragilizada. A PM tem compromisso com a paz e bem social, no papel de prevenir e coibir, não só para dar a sensação, mas de fato a segurança, e para isso estamos investindo mais de 11 milhões”. Agradeceu o coronel Judice pelo trabalho desenvolvido no cargo de Comandante-Geral dando boas vindas ao novo comandante e que de continuidade ao excelente trabalho dentro da instituição.

A solenidade militar foi marcada pela revista e o desfile da tropa juntamente com os policiais inativos e os batalhões especializados.

Sobre o novo Comandante

O coronel Waldir Ribeiro Acosta é natural de Campo Grande, filho de Egydio Acosta (2º SGT PMMS RR), formado na academia de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro em 1992, formado em direito pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e pós-graduado em Gestão Ambiental e Direito Constitucional.

No último ano comandou o policiamento Metropolitano desenvolvendo ações e alcançando números expressivos dentro da segurança campo-grandense, entre: 867 operações, 247.907 pessoas abordadas, 147.125 veículos abordados, 8.556 pessoas conduzidas para as delegacias, 429 armas de fogo apreendias, 2.074 prisões de foragidos da justiça, 06 toneladas de drogas apreendidas, 50.150 pacotes de cigarros apreendido, 9.950 veículos removidos ao pátio do Detran, 1.520 veículos roubados ou furtados recuperados e 38.673 notificações de trânsito.

O oficial já foi condecorado com a Medalha de Tempo de Serviço de Dez Anos, Medalha de Tempo de Serviço de Vinte Anos; Medalha Tiradentes da PMMS, em 2001; Insígnia do Mérito Policial Militar da PMMS, em 2006; Medalha Dom Pedro II – Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, em 2009; Titulo de Cidadão Ladarense, em 2009; Titulo de Cidadão Corumbaense, em 2009; Medalha do Mérito Legislativo – Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, em 2010; Diploma Amigo do 3º Grupamento de Bombeiros Militar de Corumbá-MS e região, em 2011; Diploma Amigo da Marinha do Brasil, do 6º Distrito Naval de Ladário/MS e região, em 2011; Medalha do Mérito “Antônio Maria Coelho”, da Câmara Municipal de Corumbá/MS, em 2012; Diploma Amigo da 18ª Brigada Militar do Exército Brasileiro de Corumbá-MS e região, em 2012; Moção de Congratulação por bons serviços prestados, pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, e das Câmaras Municipais de Campo Grande, Corumbá e Ladário, em 2014 e 2015; Diploma de Honra ao Mérito pela Valorização da Vida e Medalha do Mérito Policial Militar da PMMS, em 2015.