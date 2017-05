WhatsApp está oscilando em varios países

O WhatsApp, aplicativo de mensagens instantâneas mais popular do mundo, está enfrentando instabilidade na tarde desta quarta-feira (17). Usuários não estão conseguindo enviar e receber mensagens por meio do aplicativo. Em alguns casos, as mensagens são enviadas, mas não são entregues ao destinatário. O problema não está localizado apenas no Brasil, já que há pessoas reportando o problema em diversos países.

Responsáveis pelo WhatsApp confirmam que passam por problemas técnicos. A empresa afirma que está verificando o que ocorreu com a equipe técnica do aplicativo, que fica na sede em São Francisco, na Califórnia.

