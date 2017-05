WhatsApp fica fora do ar em parte do mundo

O WhatsApp ficou fora do ar para usuários do app nesta quarta-feira (03). Por meio do Twitter, usuários de todo o mundo relatam problemas para se conectar e trocar mensagens de texto.

Algumas publicações na rede social foram feitas por usuários brasileiros do aplicativo–o que mostra que nosso país foi um dos afetados. Outros países que também parecem passar por problemas são Alemanha, Itália e Turquia. De acordo com testes realizados o aplicativo funcionava para alguns usuários, mas para outros, não.

O site Down Detector, que agrega relatos de problemas de conexão com sites e aplicativos, mostra que reclamações com o WhatsApp nesta quarta começaram por volta das 17h.

Até o momento, o WhatsApp não funciona via WiFi nem com conexão de dados. Os usuários que precisam, neste momento, estabelecer uma comunicação podem recorrer a outros serviços, como o Telegram, o Facebook Messenger, o Signal etc.