Workshop debaterá políticas anticorrupção

No dia 24 de maio acontecerá o Workshop Políticas de Integridade, Anticorrupção e Compliance para médios e pequenos negócios no MARCO (Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul) em Campo Grande. O evento é realizado pela Resina & Marcon Advogados Associados.

A finalidade do Workshop é debater sobre a Lei Anticorrupção e apresentar como as empresas terão que se adequar à nova legislação que auxilia também na participação de licitações. Alguns editais já estão sendo lançados com o mecanismo que contém políticas de anticorrupção e integridade.

Em entrevista ao JD1 Notícias, a Dra. Telma Marcon, advogada associada, destacou a importância de participar do Workshop. "É uma grande oportunidade para os pequenos e médios empresarios de MS se situarem em relação a esse novo tipo de programa que ja esta sendo implantado nos grandes centros", afirma.

O workshop terá a participação de Edgar Marcon, ex-superintendente da Polícia Federal de Mato Grosso do Sul; Leandro Daiello Coimbra, ex diretor-geral da Polícia Federal de Mato Grosso do Sul e Alex Villa Real Lopes, diretor da KPMG. A mediação do evento será realizada por Caroline Mendes Dias.

O valor do ingresso é R$ 80,00. Para participar os interessados devem entrar em contato no telefone (67) 3326-4552 ou pelo site [email protected]